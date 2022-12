África do Sul. Pelo menos 14 mortos em Joanesburgo após súbita inundação

Pelo menos 14 pessoas morreram na súbita inundação de um curso de água em Joanesburgo, atingida no sábado por violentas tempestades, enquanto prosseguem as buscas para detetar diversos desaparecidos, indicaram os serviços de emergência da cidade sul-africana.

O balanço aumentou de nove para 14 mortos com a descoberta de mais cinco corpos, indicou à agência noticiosa AFP Robert Mulaudzi, porta-voz dos serviços de emergência da cidade, que no final da tarde deste domingo não conseguiu fornecer dados mais precisos sobre as pessoas desaparecidas.

"Na noite de [sábado], um grupo de pessoas participava em rituais religiosos no rio quando eclodiu a tempestade", indicou previamente, precisando que 33 fiéis se encontravam junto à margem do pequeno rio Jukskei, no momento da enorme inundação.

"Quando começou a tempestade, muitos estavam de pé no leito do rio, promovendo rituais, batismos", indicou. "Foram arrastados pela força da corrente", acrescentou, para precisar que o pastor que presidida à cerimónia sobreviveu.

"Duas pessoas foram arrastadas, as suas mortes confirmadas nesse mesmo dia no local", adiantou o porta-voz. As equipas de socorro, com o apoio dos bombeiros, retomaram as buscas no início da manhã e identificaram mais 12 corpos.

A esperança de encontrar outros desaparecidos "vivos está a desvanecer-se", sublinhou.

As subidas repentinas de água são frequentes neste bairro periférico de Joanesburgo, onde as tempestades, que surgem quase todas as tardes durante o verão austral, são muitas vezes repentinas e violentas.

"Ao acesso aos rios é livre neste país e as pessoas praticam a religião que entendem", recordou Mulaudzi. "Mas devemos intensificar as campanhas se sensibilização" para evitar que se repitam dramas deste género.