Cartas armadilhadas em Espanha. O que se sabe

Várias entidades em Espanha têm estado a receber cartas armadilhadas. O caso está a intrigar e a alarmar autoridades e população.

O que se sabe sobre este caso?

Até agora seis os envelopes com explosivos foram detetados. O primeiro de que houve conhecimento foi recebido, na passada quarta-feira, na embaixada da Ucrânia em Madrid e feriu um funcionário. No mesmo dia, um segundo envelope foi detetado numa fábrica de armamento em Saragoça e foi detonada pela polícia. Na quinta-feira, mais três foram descobertos: um num centro de satélites de uma base militar, nas imediações de Madrid; outro no Ministério da Defesa e um quinto na embaixada dos Estados Unidos.

Entretanto, soube-se que já antes - na semana passada - aquela que terá sido, afinal, a primeira carta armadilhada -, foi enviada ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Pode haver relação com a guerra na Ucrânia?

Tudo aponta no sentido de o remetente ser alguém que contesta o apoio de Espanha à Ucrânia, face à invasão por parte da Rússia. Moscovo, através da embaixada em Espanha emitiu uma nota a condenar "qualquer ameaça ou ato terrorista".

As cartas foram enviadas a partir de Espanha?

A imprensa espanhola diz que terá sido a partir de Espanha, embora os investigadores não saibam de onde, porque tal como está organizado o sistema postal espanhol não é fácil identificar a proveniência das cartas. Seria fácil se tivessem sido entregues nalgum posto de correios, onde teriam recebido um código próprio, mas tendo sido colocadas num qualquer marco de correio, terão sido recolhidas de forma indiferenciada e encaminhadas para centros automatizados de tratamento, o que torna é quase impossível saber ao certo de onde vieram.

Da investigação às cartas, o que foi possível apurar até agora?

Sabe-se que são cartas semelhantes entre si. Envelopes de cartão castanhos, com os destinatários escritos à mão e em maiúsculas. O conteúdo também era idêntico, uma mistura de material pirotécnico à base de pólvora, que seria mais incendiário do que explosivo. A polícia inclina-se para a tese de que seja um autor isolado, mas as investigações ainda estarão numa fase preliminar. As medidas de segurança foram reforçadas em Espanha, foi ativado o protocolo de luta anti-terrorista, mas não é de excluir que outros envelopes semelhantes venham ainda a ser detetados.