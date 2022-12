Macron teme que o protecionismo dos EUA possa ser a "divisão do Ocidente"

Os presidentes de Estados Unidos e França voltam a encontrar-se esta quinta-feira, naquela que é a primeira visita de Estado que Joe Biden recebe desde que tomou posse, no início de 2021.

Emmanuel Macron já havia chegado ao país esta terça-feira, tendo inclusivamente jantado na companhia do homólogo norte-americano no dia seguinte.

Ao receber o Presidente francês na Casa Branca, Biden destaca que "os EUA não podia pedir melhor parceiro do que a França". "Durante séculos, juntámo-nos, traçamos o caminho em direção a mais liberdade, mais oportunidades, mais dignidade e mais paz."

Já Macron admitiu ser uma "honra" e uma "emoção" estar com os "queridos Joe e Jill Biden" na residência oficial do Presidente norte-americano, uma vez que "as duas nações são irmãs na sua luta pela liberdade".

Apesar da receção calorosa, a visita de Estado de Emmanuel Macron aponta as armas à aliança transatlântica, nomeadamente quanto aos custos da guerra na Ucrânia e a possível ajuda dos Estados Unidos aos parceiros europeus.

De acordo com a Reuters, há a expectativa de que o Presidente da França partilhe as suas preocupações e críticas ao Inflation Reduction Act (IRA), um pacote de ajuda à economia dos Estados Unidos a rondar os 430 mil milhões de dólares (o equivalente a 409,4 mil milhões de euros).

Tal como o nome indica, o IRA destina-se a combater a crise inflaiconista que se vive no país, com medidas como a redução do preço de vários medicamentos, maior investimento na comparticipação de cuidados de saúde ou a redução das faturas da energia.

No entanto, a ajuda anunciada pela administração Biden, no campo das empresas, destina-se sobretudo a companhias norte-americanas - e produtos "Made in USA" -, algo que os Macron considera injusto para as empresas europeias que foram afetadas pela crise inflacionista e pelos custos da guerra na Ucrânia.