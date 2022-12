Embaixador ucraniano em Espanha quer que Rússia seja declarada Estado terrorista

O mesmo texto, com decisões tomadas em Madrid na 68.ª sessão anual da Assembleia Parlamentar da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte), insta também à criação de um tribunal internacional especial para investigar e julgar "o crime de agressão cometido pela Rússia" com o ataque militar à Ucrânia, iniciado a 24 de fevereiro, assim como "para impor a obrigação" de serem integralmente reparadas as perdas e danos causados pelos russos.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já tinha pedido aos parlamentos de todos os países da NATO que declarassem a Rússia como um "Estado terrorista", defendendo que Moscovo está a levar a cabo uma "política genocida" na Ucrânia, que tem como alvos a população civil ou infraestruturas energéticas e de fornecimento de água, com efeitos similares aos das armas de destruição maciça.

Zelensky pediu ainda a criação de um tribunal internacional especial para investigar e julgar "a agressão russa" à Ucrânia e apoio às candidaturas ucranianas para adesão à União Europeia e à NATO.