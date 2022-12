China avança com "abordagem mais humana" à Covid-19, mas mantém controlo sobre protestos

A China está a entrar numa "nova fase" no combate à pandemia da Covid-19, a qual deverá passar pela redução das restrições impostas à população. O anúncio foi feito por Sun Chunlan, vice-primeira-ministra chinesa, esta quarta-feira. De acordo com o jornal britânico The Guardian, será um sinal das cedências do Governo da China face aos protestos em massa registados nas últimas semanas, que contestavam, precisamente, a política "Zero Covid" que o país adota. Sun Chunlan, que também é uma das responsáveis pela resposta à pandemia na China, salientou que, "com a redução da transmissibilidade da variante Ómicron, a aceleração do ritmo de vacinação e a experiência acumulada no controlo e prevenção de surtos, o combate à pandemia da China enfrenta uma nova fase e missão". As declarações da vice-primeira-ministra aconteceram depois de uma reunião com os especialistas de saúde do país. Este passo, de acordo com Chunlan, trata-se de uma "abordagem mais humana" da resposta à Covid-19. Já esta terça-feira a Comissão Nacional de Saúde da China se havia reunido a propósito de futuras medidas de contenção da pandemia. Segundo o jornal chinês Global Times, o grupo de especialistas concordou que as restrições deveriam ser "levantadas a seu tempo", de modo a gerir o "impacto excessivo" da gestão da Covid-19 na vida dos chineses.

O porta-voz da comissão, Mi Feng, realçou que, para avançar com a redução das medidas de restrição, seria necessário uma "reflexão precisa sobre as regiões de risco", através da testagem e da investigação. A nova corrente de discurso das autoridades chinesas surge depois de semanas de manifestações contra a gestão da pandemia no país, que procuram, sobretudo, dar ênfase à vacinação e à menor severidade das novas variantes. Nos últimos dias, várias cidades e regiões da China têm recuado nas restrições da Covid-19, nomeadamente quanto ás normas de confinamento domiciliário. Segundo o Global Times, cidades como Chongqing, Zhengzhou, Cantão, Xangai e a capital, Pequim, "otimizaram" as medidas de gestão pandémica. Cidadãos sem "atividades sociais" não são obrigados à participar na testagem em massa, houve a redefinição de zonas de "baixo risco" e até o abandono do confinamento geral, por exemplo. Por outro lado, as autoridades têm tentado acelerar a vacinação das faixas etárias mais idosas do país, especialmente acima dos 80 anos, as quais apresentam a menor percentagem de inoculações para proteção do novo coronavírus.

