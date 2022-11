Morreu Jiang Zemin, antigo Presidente da China após os protestos de Tiananmen

O antigo Presidente da China, Jiang Zemin, que liderou o país após os protestos pró-democracia de Tiananmen, em 1989, até ao início da década de 2000, morreu esta quarta-feira.

A notícia foi avançada pela agência noticiosa oficial chinesa Xinhua. O governante tinha 96 anos.

Jiang ascendeu ao poder um dia depois de tanques do Exército terem posto fim ao movimento da Praça Tiananmen, na noite de 3 para 4 de junho de 1989, e acompanhou a transformação do país mais populoso do mundo numa potência mundial.

Uma das principais figuras da História moderna chinesa, Jiang foi Presidente num momento de crescimento económico da China a larga escala e a alta velocidade.

A sua morte acontece num momento em que a China enfrenta os piores protestos a terem lugar no país desde a manifestação na praça Tiananmen, com milhares de pessoas a saírem à rua contra a política "Covid zero" do regime.