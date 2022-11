Austrália pede aos EUA que deixem de perseguir Assange

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse esta quarta-feira que pediu pessoalmente à administração norte-americana para parar de perseguir o cofundador da WikiLeaks Julian Assange, que tem nacionalidade australiana.

Albanese diz que levantou a questão diplomaticamente sensível "em encontros recentes" com representantes dos EUA e prometeu continuar a exercer pressões para que o processo judicial que pede a extradição do delator da WikiLeaks seja abandonado.

Assange continua na prisão de Belmarsh, em Londres, a partir de onde está a tentar combater a ordem de extradição dos EUA, onde enfrenta acusações de espionagem por ter divulgado centenas de milhares de documentos diplomáticos secretos sobre as guerras do Afeganistão e do Iraque.

A revelação de Albanese foi feita durante uma sessão parlamentar, em resposta a uma questão de uma deputada independente que ressaltou o quão "essencial para a democracia" é o jornalismo de interesse público e que a liberdade de Assange "só virá através de intervenção política".

"Vai o Governo intervir para trazer o sr. Assange para casa?", questionou Monique Ryan.

Na resposta, o primeiro-ministro australiano declarou que "o Governo vai continuar a agir por via diplomática" e adiantou: "Posso assegurar que levantei esta questão pessoalmente com representantes do Governo dos EUA. A minha posição é clara e foi declarada à administração dos EUA -- a de que este é o momento para encerrar este assunto."