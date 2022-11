Três migrantes viajaram 11 dias no leme de um petroleiro

A guarda costeira espanhola resgatou três migrantes que viajaram desde a Nigéria até Las Palmas, nas Canárias, agarrados ao leme de um petroleiro, situado logo acima da linha de água.

o Alithini II, com bandeira do Mali, chegou a Las Palmas, em Gran Canaria, na segunda-feira à tarde, após uma viagem de 11 dias que começou em Lagos, na Nigéria, de acordo com o Marine Traffic, um site de localização de navios.

Os migrantes foram levados para o porto e atendidos pelos serviços de saúde por desidratação e hipotermia, revelou a Guarda Costeira espanhola no Twitter.

Txema Santana, jornalista e conselheiro de migração do governo das Ilhas Canárias, escreveu na mesma rede social que "não é o primeiro e não será o último" e que “os clandestinos nem sempre têm a mesma sorte".

As chegadas de migrantes às Canárias, após uma perigosa travessia do norte de África, aumentaram dramaticamente desde os finais de 2019, após o aperto dos controlos nas rotas mediterrânicas. Em outubro de 2020, quatro pessoas foram recolhidas no leme de um petroleiro de Lagos, escondendo-se durante 10 dias antes de serem descobertas pela polícia quando o navio entrou em Las Palmas.

Dados espanhóis mostram que a migração por mar para o arquipélago das Canárias aumentou 51% nos primeiros cinco meses do ano, em comparação com o ano anterior.

Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM), este ano já chegaram à Europa, através do Mar Mediterrâneo, mais de 132 mil pessoas. Mais de 2.400 são dadas como desaparecidas mortas.