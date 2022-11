Havai. Maior vulcão ativo do mundo entra em erupção

“Neste momento, os fluxos de lava estão contidos na área da cratera e não ameaçam as comunidades nas encostas”, disse o USGS, pedindo aos residentes da área que revejam os procedimentos para uma possível retirada de emergência, no caso da lava ultrapassar a cratera e fluir pela encosta.

Pela primeira vez em 40 anos, o Mauna Loa - o maior vulcão ativo do mundo, no Hawai - entrou em erupção.

Segundo o Daily Mail, alguns residentes do sul de Kona começaram a abandonar as suas casas, por iniciativa própria, a evacuação por conta própria, ainda não haja ordens para a população deixar a cidade.

O Observatório de Vulcões do Havai está a monitorar toda a situação restringindo as entradas ao cume. O nível de alerta permanece em “alerta vermelho”.

Mauna Loa é um dos cinco vulcões que constituem a ilha do Havai (a ilha do Havai é a maior do arquipélago havaiano, tendo assim dado nome ao estado norte-americano do Havai). Entrou em erupção 33 vezes desde 1843 e está adormecido desde 1984.

Com 4.169 metros acima do nível do mar, é muito maior que o vulcão Kilauea, que entrou em erupção e destruiu 700 casas num bairro residencial em 2018.