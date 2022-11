Ucrânia: Zelensky diz que "cultura tem de ganhar" e peritos alertam para roubo de arte

O Presidente ucraniano, que no vídeo vestia uma "T-shirt" com a frase, em inglês, "sou ucraniano", sublinhou que as obras que compõem a exposição foram feitas nas primeiras três décadas do século XX, coincidindo com momentos "terríveis" e "muito duros" da história da Ucrânia e de toda a Europa, quando "a tirania" tentava conquistar o continente, "tal como agora".

A exposição reúne cerca de 70 obras de artistas ucranianos, 51 delas retiradas de museus da Ucrânia, quando as cidades do país estavam a ser bombardeadas por mísseis.

O ataque da Rússia à Ucrânia, em 24 de fevereiro, foi um ataque "contra a liberdade" e a guerra não pode fazer-se apenas com "a força das armas" porque a cultura tem também "um papel importante", afirmou Volodymyr Zelensky, num vídeo enviado para a inauguração em Madrid, no Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, da exposição "No olho do furacão. Vanguarda na Ucrânia, 1900-1930".

Segundo os dados mais recentes da UNESCO (a agência das Nações Unidas para a Educação e Cultura), há 218 locais com registos de danos até 21 de novembro na Ucrânia por causa da guerra: 95 locais religiosos, 17 museus, 78 edifícios com interesse histórico e/ou artístico, 18 monumentos e 10 bibliotecas.

Um dos casos é um quadro de Volodymyr Burliuk, pintado entre 1910 e 1911, da coleção do Thyssen-Bornemiza, que durante anos esteve exposto com o título "camponesa russa", até um funcionário do museu espanhol de origem ucraniana ter chamado a atenção de que o autor era da Ucrânia e o nome da obra era, na verdade, "camponesa ucraniana".

Rússia tem feito um "genocídio cultural" à Ucrânia, acusa embaixador

O embaixador da Ucrânia em Espanha, Serhii Pohoreltsev, assim como funcionários do Museu Nacional e Arte da Ucrânia, em Kiev, de onde foram transportadas obras para esta exposição, sublinharam hoje como a Rússia "tentou sempre roubar" a identidade ucraniana "roubando os nomes dos artistas da cultura ucraniana", mas também ocultando e proibindo a exibição de algumas obras de arte ou enviando para execução dezenas de escritores, diretores de teatro e outros artistas.

"Num certo sentido, foi um genocídio cultural", mais um "ato de genocídio" da Rússia sobre a Ucrânia, defendeu o embaixador Serhii Pohoreltsev.

Para as autoridades ucranianas, o movimento artístico da Vanguarda na Ucrânia é "independente" e "merece estar escrito na história da arte do início do século XX".

A exposição "No olho do furacão. Vanguarda na Ucrânia, 1900-1930" vai estar no Museu Nacional Thyssen-Bornemiza, em Madrid, até final de abril de 2023 e depois seguirá para o Museu Ludwig de Colónia, na Alemanha, onde ficará até setembro do próximo ano.

Os comissários e as autoridades ucranianas gostariam que depois seguisse para outras cidades na Europa.

"Queremos que conheçam mais sobre a Ucrânia e não só através da guerra", defendeu outra comissária da exposição, Katia Denysova.