Protestos na China. Amnistia Internacional teme escalada da violência

A Amnistia Internacional (AI) em Portugal está surpreendida com o crescimento, em massa, dos protestos um pouco por toda a China e teme que “redundem” em mortes se a China continuar a não ouvir as populações.

Na origem destas manifestações estão as restrições impostas pela China na estratégia “Zero Covid” e que já estão espalhadas por cidades como Pequim, Xangai ou Nanjing.

Os protestos intensificaram-se após a morte de dez pessoas num incêndio num edifício alvo de confinamento em Urumqi, na última quinta-feira.

De acordo com vídeos e testemunhos que circulam nas redes sociais, a indignação na sexta-feira que inundou a Internet chinesa, fortemente censurada, transformou-se no sábado em vigílias em memória das vítimas, com muitos dos utilizadores a sublinharem o facto de as vítimas terem passado os últimos cem dias das suas vidas confinadas em casa.