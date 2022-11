“Pela primeira vez, há tantas pessoas nas ruas a pedir a saída do Partido Comunista Chinês”

Um jogo de paciência entre o governo chinês e os manifestantes. É isto que Eilo Yu, professor de administração pública e governança da Universidade de Macau, pensa que vai acontecer nos próximos dias em várias cidades chinesas, onde irromperam manifestações na rua contra a política de Covid zero no país.

Este especialista não crê que as forças policiais, pelo menos no imediato, endureçam a repressão aos manifestantes.

“Depende da determinação dos manifestantes para seguir com os protestos, o governo vai tentar ganhar tempo para deixar as pessoas nas ruas impacientes. Querem fazer com que elas percam o impulso e a energia que as levou a sair de casa e a protestar, e assim seja mais fácil fazê-las dispersar”, assinala Eilo Yu.

“Não penso que avancem já para a repressão, mas isso dependerá da determinação das pessoas”, acrescenta o professor, avançando que vê nesta situação muitas parecenças com os protestos de 2019 em Hong Kong, que durante meses puseram a cidade em alvoroço contra a Lei de Segurança Nacional.