Pelo menos um morto e 12 desaparecidos na ilha italiana de Ischia após deslizamento de terras

Pelo menos uma pessoa morreu e uma dezena de pessoas estão desaparecidas na ilha de Ísquia, no sul da Itália, na sequência de deslizamentos de terra ocorridos este sábado, após chuvas fortes.



A lama que deslizou pelas encostas das montanhas arrastou carros e autocarros para o mar no porto de Casamicciola, no extremo norte da ilha. As ruas ficaram intransitáveis e os autarcas da ilha pediram às pessoas para ficarem em casa. Há registo de pelo menos 100 pessoas retidas. A agência de notícias ANSA informou que pelo menos 10 prédios desabaram.

O primeiro balanço, avançado por fontes do serviço de emergência, apontava para a existência de pelo menos oito mortos, número que poderia aumentar por haver mais seis pessoas desaparecidas.



O ministro das Infra-estruturas e vice-presidente, Matteo Salvini, tinha anunciado também oito mortos, mas depois o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, corrigiu-o e disse que não havia ainda mortos confirmados, apenas pessoas desaparecidas.

Porém, pouco tempo depois, o corpo de uma jovem, na casa dos 30 anos, foi recuperado.

“Foi um momento de muita dificuldade e confusão”, justificou o presidente da Câmara de Nápoles, Gaetano Manfredi, no centro de coordenação.

Uma família com um recém-nascido que tinha sido dado como desaparecida já foi localizada e recebeu atendimento médico, segundo o presidente de Nápoles.

Os bombeiros e a Guarda Costeira têm estado envolvidos no resgate. Os reforços chegaram de barco, incluindo equipas com cães de busca a salvamento.

A ilha montanhosa densamente povoada é um destino turístico popular.





