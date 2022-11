Portugal em contacto com França para acolher "rapidamente" 25 migrantes do 'Ocean Viking'

Portugal já está em contacto com as autoridades francesas para receber "rapidamente" 25 migrantes que estavam a bordo do navio 'Ocean Viking', resgatados no Mediterrâneo, anunciou hoje o Governo, defendendo um "compromisso muito sério" sobre a questão migratória.

"Nós estamos a trabalhar com as autoridades francesas no sentido de garantir que tudo se processe com a máxima rapidez. Há, obviamente, processos que têm que ser acautelados, há todo um trabalho de preparação e de acolhimento que está a ser feito pelas entidades com responsabilidade nessa matéria e, portanto, estou em crer que rapidamente conseguiremos receber e acolher estas 25 pessoas", disse a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.

Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, no final de uma reunião extraordinária dos ministros dos Assuntos Internos da União Europeia (UE) e do espaço Schengen, a responsável salientou a "postura perfeitamente solidária [de Portugal] com os países mais afetados por esta questão".

"Assumimos o compromisso político de acolher 25 dos migrantes que estavam a bordo do navio 'Ocean Viking', em apoio às autoridades francesas e em estreita coordenação com estas autoridades", elencou Patrícia Gaspar.

Nesta reunião extraordinária ficou assente, de acordo com a governante, "um compromisso muito sério no sentido de se trabalhar em conjunto para reagir e para se poder enfrentar este desafio das rotas migratórias".