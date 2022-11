Portugal condena uso de "violência para fins políticos" em São Tomé e Príncipe

"Estamos preocupados com as notícias que nos chegam de São Tomé e Príncipe. Portugal apoia sem hesitação a ordem constitucional em São Tomé e Príncipe, considerando inadmissível qualquer tentativa de utilização de violência para fins políticos", escreveu o ministro João Gomes Cravinho na rede social Twitter.



PM de São Tomé confirma “tentativa de golpe”

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe anunciou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que o país foi alvo de uma "tentativa de golpe, que começou por volta das 0h40 e que teve o seu desfecho, em termos operacionais, pouco depois das 6h00 [horas locais, mesma hora em Lisboa]".

O ataque foi conduzido por quatro homens, civis, aparentemente com cúmplices no interior do quartel, que invadiram as instalações com o objetivo de se apoderarem de armas, enquanto mais homens aguardavam, no exterior.

As Forças Armadas, cuja atuação Patrice Trovoada elogiou, defenderam o quartel "com profissionalismo".

"Houve um ataque, houve a penetração de elementos estranhos, ligados ao 'grupo Búfalo', no quartel, houve combate", disse, referindo depois que os atacantes possuíam armas de guerra.

Segundo Patrice Trovoada, "tudo indica" que o ataque ocorreu "a mando de algumas personalidades".

Dois detidos

"O Estado Maior informou-me que detiveram algumas pessoas, na base de declarações do primeiro grupo de quatro [atacantes] que foi detido e neutralizado. Alguns nomes mais conhecidos, Arlécio Costa, está detido no quartel e Delfim Neves também está detido no quartel", avançou o primeiro-ministro.

Em causa estão o ex-presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe Delfim Neves e Arlécio Costa, antigo oficial do 'batalhão Búfalo' que foi condenado em 2009 por uma tentativa de golpe de Estado.