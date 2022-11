Kanye West anuncia candidatura às presidenciais de 2024

O rapper Kanye West disse esta sexta-feira que tenciona candidatar-se à presidência dos Estados Unidos da América em 2024, apesar de enfrentar vários escândalos pelo seu comportamento recente.

A estrela, que mudou legalmente o seu nome para Ye, publicou um vídeo com o logótipo da sua campanha nos meios de comunicação social, juntamente com a legenda “Ye 24”.

Kanye afirmou também num vídeo publicado na rede social twitter ter convidado Donald Trump para ser o seu candidato a vice-presidente.

West concorreu anteriormente à presidência em 2020, mas essa campanha fracassou, atraindo uns escassos 70 000 votos.

No vídeo publicado depois de West ter sido visto no clube de golfe Mar-A-Lago de Trump no início desta semana, acompanhado por Nick Fuentes, um destacado nacionalista branco, West disse que o seu convite deixou o ex-presidente Trump, que recentemente lançou a sua própria campanha de reeleição, "muito perturbado".