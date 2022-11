Irão não reconhece missão independente aprovada pela ONU para investigar protestos

O Irão disse esta sexta-feira que não reconhece a missão independente aprovada pela ONU para investigar possíveis violações das liberdades fundamentais nos protestos desencadeados após a morte, em setembro, da jovem Mahsa Amini.

"A República Islâmica do Irão considera a formação de qualquer mecanismo para examinar os acontecimentos dos últimos dois meses no Irão desnecessária e uma violação da soberania nacional e não reconhece a missão estabelecida para este fim", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.

O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou na quinta-feira a criação de uma missão de inquérito independente para "recolher e analisar provas" de violações dos direitos humanos na repressão, que já causou mais de 300 mortos, incluindo 40 crianças, e quase 15 mil detidos.

A resolução que inclui este novo mecanismo de investigação foi aprovada com 25 votos a favor, 16 abstenções e seis contra, incluindo a China, que tinha anteriormente tentado, sem sucesso, que o texto que aludia à criação da missão de investigação fosse retirado.

O Irão condenou e rejeitou a resolução "imposta por alguns países ocidentais ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU" e defendeu as ações face às manifestações que exigiam o fim da República Islâmica.

"As forças de segurança iranianas lidaram com os desordeiros com a máxima contenção e dezenas de polícias e pessoal de segurança foram mortos e milhares de pessoas ficaram feridas", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros, sublinhando também que as autoridades persas demonstraram "o máximo apaziguamento e bondade humana para com os detidos e especialmente a máxima tolerância para com as mulheres".