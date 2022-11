Autarca de multado por falar russo na televisão ucraniana

O presidente da câmara de Kharkiv foi multado por falar russo na televisão ucraniana. A coima é de cerca de 100 euros. Igor Terejov também utilizava o russo nas próprias redes sociais, segundo a Lusa.

Desde antes do início da guerra que Kiev decretou o ucraniano como língua oficial do país. O autarca de Kharkiv tem agora um mês para recorrer da decisão.

De acordo com a Comissão para a Proteção da Língua do Estado, o autarca foi multado em 3.400 hryvnias (cerca de 93 euros) pelo uso de "linguagem profana" durante os discursos televisivos, assim como nas suas páginas do Facebook e do Telegram.

Punição entra em vigor a 4 de dezembro de 2022, data em que terminarão as quatro semanas de que Terejov dispõe para recorrer.

A sanção surge depois de várias autoridades regionais terem denunciado o presidente da câmara de Kharkiv por se dirigir repetidamente aos cidadãos, segundo a agência de notícias Ukrinform.

Em maio de 2021, o chefe da Comissão para a Proteção da Língua do Estado, Taras Kremin, anunciou que iria apertar o controlo na administração de Kharkiv devido a várias violações na assembleia local por deputados pelo uso do idioma russo no parlamento.

Terejov é presidente da câmara de Kharkiv desde 11 de novembro de 2021, quando venceu as eleições antecipadas com pouco mais de 50% devido à morte do seu antecessor, Hennadi Kernes, por Covid-19. O partido a que pertence declara-se como oposição ao governo central.