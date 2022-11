Aumento da pressão de pastoreio ameaça pastagens mais secas

Um estudo internacional com a participação de três investigadores do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), concluiu que o aumento da pressão de pastoreio ameaça as pastagens nas regiões mais secas.

De acordo com o estudo publicado na revista Science, os dados obtidos indicam também que as relações entre clima, condições do solo, biodiversidade e serviços do ecossistema medidos variam com a pressão do pastoreio.

Já a quantidade de carbono diminuiu e a erosão do solo aumentou à medida que o clima se tornou mais quente em condições de elevada carga de pastoreio, algo que não se observou sob baixa carga.

Os resultados sugerem, assim, que as respostas das terras secas às mudanças climáticas em curso podem depender da forma como é feita a gestão a nível local.

A equipa, composta por mais de uma centena de cientistas, realizou uma monitorização global, que incluiu 326 terras secas localizadas em 25 países de seis continentes, e descobriu que o pastoreio pode ter efeitos positivos nos serviços dos ecossistemas, particularmente em zonas frias e ricas em espécies vegetais. Impacto que passa a ser negativo em climas mais quentes e com menor diversidade vegetal.

Em comunicado, o líder do estudo, Fernando Maestre, explica que durante estudo foram usados “protocolos padronizados para avaliar os impactos do aumento da carga de pastoreio na capacidade das zonas secas de prestar nove serviços essenciais do ecossistema, entre os quais se incluem a fertilidade do solo, a produção de forragem/madeira e a regulação climática”.

“Permitiu-nos caracterizar de que forma os impactos do pastoreio são dependentes das condições climáticas, do solo e da vegetação características de cada local, e adquirir informação adicional sobre o papel da biodiversidade na provisão de serviços do ecossistema, essenciais para a subsistência do Homem”, assinala o investigador da Universidade de Alicante e diretor do laboratório “Dryland Ecology and Global Change” (Ecologia de zonas áridas e alterações climáticas).