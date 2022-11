​Argélia: 49 pessoas condenadas à morte por homicídio de inocente

Um tribunal argelino condenou esta quinta-feira 49 pessoas à morte pelo homicídio de um pintor que era suspeito de ter iniciado um incêndio devastador, mas que na realidade se encontrava no local para ajudar a combatê-lo.

Segundo o jornal The Gardian, o assassinato ocorreu em 2021 na região de Kabyle, no nordeste da Argélia, tendo chocado o país depois de imagens gráficas do mesmo terem sido partilhadas nos meios de comunicação social. Este crime veio logo após incêndios florestais na região montanhosa que mataram cerca de 90 pessoas, incluindo soldados que tentavam dominar as chamas.

O gigantesco julgamento de alta segurança sobre a morte do artista Djamel Ben Ismail envolveu mais de 100 suspeitos, muitos dos quais foram considerados culpados de algum papel na sua morte.

Aqueles a quem fora aplicada a pena de morte esta quinta-feira poderão, em vez disso, enfrentar a vida na prisão, porque a Argélia tem tido uma moratória sobre as execuções há décadas. 38 outros arguidos foram condenados a penas entre dois e 12 anos de prisão, disse o advogado Hakim Saheb, membro de um colectivo de advogados de defesa voluntários no julgamento no subúrbio de Argel da Dra. El Beida.

Pintor tentou ajudar, mas foi morto

À medida que os fogos arderam em agosto de 2021, Ben Ismail escreveu na rede social twitter que iria para a região de Kabyle, a 320 km da sua casa, para "dar uma mão aos nossos amigos" combatendo os incêndios.

À sua chegada a Larbaa Nath Irathen, uma aldeia duramente atingida pelos incêndios, alguns residentes locais acusaram-no de ser incendiário, aparentemente porque não era da zona.

Ben Ismail, 38 anos, foi morto no exterior de uma esquadra da polícia numa praça principal da cidade. A polícia disse que ele foi arrastado para fora da esquadra, onde estava a ser protegido, e atacado. Entre os que estavam em julgamento encontravam-se três mulheres e um homem que esfaqueou o corpo inanimado da vítima antes de ser queimado.

A polícia disse que as fotografias colocadas online ajudaram a identificar os suspeitos.

O julgamento também teve subtilezas políticas. Cinco pessoas foram condenadas à revelia tanto por envolvimento no assassinato como por pertencerem ou apoiarem um movimento separatista Kabyle banido chamado MAK, disse Saheb. O líder do movimento, Ferhat M'henni, com sede em França, encontrava-se entre eles. As autoridades argelinas acusaram MAK de ordenar os fogos.

Os advogados de defesa disseram que as confissões foram coagidas sob tortura e chamaram ao julgamento uma mascarada política destinada a estigmatizar o povo de Kabyle.

Centenas de cidadãos argelinos foram presos por tentarem manter vivo o movimento hirak, cujas marchas foram proibidas pelo governo argelino apoiado pelo exército.