Segurança no Qatar causa boa primeira impressão à PSP e GNR

As forças de segurança portuguesas consideram positiva a primeira impressão da operação de segurança organizada pelas autoridades do Qatar.

Portugal participa com oito elementos, seis agentes da PSP e dois militares de GNR.

A delegação é chefiada pelo superintendente João Carlos Ribeiro, diretor do Departamento de Informações Policiais da PSP, que, em declarações à Renascença, revela que as operações de segurança estão "bem encaminhadas, estão bem desenhadas pelo que já vimos até agora".

João Ribeiro destaca a relação "muito aberta e muito dinâmica" com as autoridades do Qatar e com os adeptos portugueses que já estão em Doha. "Temos sido muito bem recebidos e nessa perspetiva, a ideia que temos é que, de facto, podemos contar que o evento desta quinta-feira será uma festa".

O superintendente da PSP descreve que há muitos apoiantes da seleção nacional que não são portugueses, um detalhe que não retira alegria, pelo contrário.

Estes fãs da equipa das quinas vestem "indumentárias que identificam Portugal e que, na sua maioria, são indianos, paquistaneses, bangladeshis. Eles viram-se logo para nós e gritam 'Cristiano Ronaldo', o que acaba por facilitar aqui a nossa interação", descreve.

Para o jogo de estreia estão previstos cerca de um milhar de portugueses nas bancadas do estádio 974. Destes apenas uma pequena percentagem viajou para Doha para ver o jogo. "A noção que temos é que haverá muitos apoiantes que vão preferir estar a assistir nas zonas chamadas de fans festival e outras fan zones que foram criadas para o Mundial", adianta.

Já quanto ao prognóstico do jogo, o responsável da PSP no Qatar diz que acima de tudo "vai ser uma grande festa, quer como evento desportivo, quer como evento de festa que é aquilo que se pretende".

"Penso que vai ser bonito de acompanhar", remata.