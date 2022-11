Marcelo no Qatar. Presidente já falou sobre direitos humanos

O Presidente da República já está no Qatar, onde vai assistir ao primeiro jogo da seleção nacional no Mundial de Futebol, e já falou sobre direitos humanos.

Marcelo Rebelo de Sousa aterrou em Doha ao final da manhã e foi levado de imediato para um espaço onde conversou sobre Igualdade na Educação com o Presidente do Gana, país adversário de Portugal esta quinta-feira.

"É muito importante investir e apostar no ensino superior para assim mudar de forma rápida a ciência e a tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, nunca podemos esquecer os que não podem ter acesso a essa educação e nunca, nunca esqueçam que isto é o que chamamos, às vezes, de direitos humanos. Os direitos humanos são também direitos sociais, direitos económicos, direitos políticos, mas também direitos pessoais", disse.

Nesta iniciativa organizada pela fundação Education For All em conjunto com as Nações Unidas, o chefe de Estado sustentou ainda que para se cumprir o 4.º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas - "o acesso a uma educação inclusiva, de qualidade e equitativa" - é preciso "liberdade para cada um, para todos" e "coesão social".

Coesão social implica "incluir toda a gente, incluir os pobres" e também "os migrantes", implica "incluir pessoas com ideias sociais, políticas, económicas diferentes, até com diferentes orientações - nós sabemos que cada país tem a sua maneira de pensar - mas até orientações sexuais e de género", acrescentou.

A propósito da liberdade, referiu: "Claro, aqui temos somente equipas de futebol masculinas. Mas, por exemplo, em Portugal a maioria dos estudantes do ensino superior são mulheres, a maioria das doutoradas são mulheres, estamos acima da média da Europa, estamos a liderar, e isso é tão importante", acrescentou.





[em atualização]