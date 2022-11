​França acusada de não socorrer migrantes que morreram no Canal da Mancha

As autoridades francesas terão ignorado pedidos de socorro e não enviaram meios para ajudar a embarcação que acabou por naufragar, em novembro de 2021, no Canal da Mancha, com mais de 30 pessoas a bordo.



É o que indicam investigações divulgadas esta quinta-feira quer pela imprensa britânica, quer pela imprensa francesa.

A britânica BBC revela que teve acesso às transcrições dos pedidos de ajuda feitos à guarda costeira francesa. Nessas comunicações, serão audíveis os apelos desesperados dos passageiros, a quem foi “indicado repetidamente para contactarem os serviços de emergência britânicos”, apesar de se encontrarem em águas francesas aquando do primeiro pedido de socorro.

Já o jornal francês “Le Monde”, que cita uma investigação policial, refere que as autoridades francesas não chegaram a enviar meios para o local, apesar de terem recebido um pedido nesse sentido por parte do Reino Unido.

A embarcação levava pelo menos 33 pessoas a bordo. Apenas dois passageiros sobreviveram.

Em meados deste mês de novembro, as autoridades de França e do Reino Unido assinaram, em Paris, uma nova declaração conjunta para intensificar os esforços para impedir a travessia de migrantes no Canal da Mancha.

O Reino Unido revelou que o número de migrantes que fazem a viagem entre França e o Reino Unido em barcos improvisados ultrapassou a marca dos 40 mil - um novo recorde.

Nunca antes tantos migrantes, na sua maioria albaneses, iranianos e afegãos, atravessaram o Canal da Mancha, indicam.

Em 2021, foram registadas 28.526 travessias, o que já era um recorde, segundo a agência francesa AFP.