Embaixador português no Qatar terá sido chamado para esclarecer declarações "hostis" de altas figuras do Estado

O governo do Qatar terá convocado o embaixador português no país por declarações “hostis” a propósito de direitos humanos, segundo avança a CNN Portugal.

De acordo com aquela estação televisiva, Paulo Pocinho foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros qatari, que terá expressado desagrado face a declarações de altas figuras do Estado português consideradas “hostis”.

Em particular, as do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa que, após o jogo com a Nigéria, antes da partida da seleção para o Qatar, reconheceu que o país organizador do Mundial de futebol não respeita os direitos humanos, preferindo esquecer essa circunstância para se focar na equipa.

Já esta terça-feira, Marcelo prometeu dizer o que pensa “sobre a questão dos direitos humanos”, já no Qatar.

Além do Presidente da República, também António Costa afirmou que, “quando lá formos não vamos seguramente apoiar o regime do Qatar, a violação dos direitos humanos e a discriminação contra as mulheres”, mas sim “apoiar a seleção de todos os portugueses.”

O governo do Qatar esclarece que só não serão tomadas medidas mais drásticas em nome da histórica amizade entre os dois países.