Ucrânia diz ter abatido 51 de 70 mísseis russos disparados esta quarta-feira

A Força Aérea ucraniana reclama o abate de 51 dos 70 mísseis russos disparados esta quarta-feira e que provocaram falhas generalizadas nas principais infraestruturas de energia do país.

"No total, foram disparados cerca de 70 mísseis de cruzeiro Kh-101/Kh-555 Kalibr. As forças de defesa aérea destruíram 51 mísseis. Além disso, cinco 'drones' do tipo Lancet foram destruídos no sul do país", informou a Força Aérea da Ucrânia, na rede social Telegram.

O Ministério da Energia da Ucrânia já reconheceu que esta barragem de ataques russos provocou danos graves nas principais infraestruturas energéticas do país, anunciando que milhões de pessoas ficaram sem acesso a eletricidade ou água.

O Ministério também informou que os ataques russos provocaram um 'apagão' temporário na maioria das centrais termoelétricas e hidroelétricas da Ucrânia, afetando o fornecimento de energia para várias regiões do país.

A Rússia tem vindo a atacar a rede elétrica e outras instalações com mísseis e 'drones' há várias semanas, aparentemente com o objetivo de transformar o frio e a escuridão do inverno numa arma contra a Ucrânia.