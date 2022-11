Sismo na Turquia faz dezenas de feridos

Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas num terramoto de magnitude 6.0 na escala de Richter, que atingiu a área do Mar de Mármara, na Turquia, às primeiras horas de quarta-feira, segundo as autoridades de emergência, no país.

O Mar de Mármara, também conhecido como mar de Mármora, é um mar interior que separa o mar Negro do mar Egeu

O epicentro foi registado na província turca de Duzce, a 200 quilómetros a leste de Istambul.

O terramoto no noroeste do país veio também a ser sentido nas cidades de Istambul e Ancara, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.

O hipocentro foi localizado a uma profundidade de cerca de dez quilómetros, de acordo com as autoridades turcas.

De acordo com as autoridades turcas, registaram-se 20 réplicas com magnitude de até 4,7.

Até ao momento, nenhuma morte foi relatada, mas alguns edifícios sofreram danos estruturais, como resultado do tremor de terra.

A Turquia está situada numa das zonas sísmicas mais ativas do mundo.

Em janeiro de 2000, um terramoto de magnitude 6,8 atingiu Elazig, matando mais de 40 pessoas.

Em novembro do mesmo ano, um terramoto de magnitude 7 no mar Egeu causou a morte a 114 pessoas e feriu mais de mil na Turquia.