Santos Silva recebe Hamilton Mourão e salienta "no novo quadro aberto" com Lula

O presidente da Assembleia da República recebeu esta terça-feira o general Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil, e afirmou que o parlamento vai empenhar-se na relação com congresso brasileiro "no quadro aberto" pela futura presidência de Lula da Silva.

"Recebi o vice-presidente cessante do Brasil e futuro senador, Hamilton Mourão. A Assembleia da República empenhar-se-á na relação com o congresso brasileiro no novo quadro aberto com a presidência de Lula da Silva", escreveu Augusto Santos Silva na sua conta na rede social Twitter.

Hamilton Mourão reuniu-se esta tarde com o primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, e na segunda-feira com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Estas reuniões aconteceram a pouco mais de um mês de o general Hamilton Mourão cessar funções como "vice" do Brasil e quatro dias depois de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa terem recebido em Lisboa o presidente eleito brasileiro, Lula da Silva.

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em Lisboa entre sexta-feira e sábado, no regresso da sua participação da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), que decorreu em Sharm el-Sheikh, no Egito.

Na capital portuguesa, na sexta-feira, Lula da Silva encontrou-se primeiro com Marcelo Rebelo de Sousa e com o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, no Palácio de Belém, e ao início da noite António Costa recebeu-o com um abraço em São Bento, fazendo também com os seus dedos um "L", símbolo da campanha do presidente eleito do Brasil.

Na conferência de imprensa, o primeiro-ministro afirmou que "Portugal já tinha muitas saudades do Brasil" e agradeceu ao presidente eleito do Brasil por ter escolhido o país como o destino da sua primeira viagem bilateral.

"Portugal tinha muitas saudades do Brasil, há muito tempo que não estávamos juntos. E eu, pessoalmente, tinha muitas saudades do presidente Lula. Há que recuperar o tempo que perdemos, o tempo em que estivemos afastados e temos muito a fazer em conjunto", acrescentou o chefe do executivo português.

Por sua vez, Lula da Silva disse que veio a Portugal "aprender" com o "sucesso" do primeiro-ministro e do Presidente da República português, saudando a "esperteza política" de Marcelo e os feitos políticos de António Costa.