Parlamento Europeu alvo de ciberataque após censura à Rússia

"Os nossos especialistas em tecnologias da informação estão a lutar contra isso e a proteger os nossos sistemas. Isso, depois de proclamarmos a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo. A minha resposta: #SlavaUkraini", escreveu Roberta Metsola.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, revelou no Twitter que o ciberataque "sofisticado" foi reivindicado por um grupo pró-Kremlin.

A invasão informática aconteceu horas depois de os eurodeputados terem aprovado uma moção a declarar a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo .

O site oficial do Parlamento Europeu (PE) foi esta quarta-feira à tarde alvo de um ciberataque.

"A disponibilidade do site é atualmente impactada de fora devido aos altos níveis de tráfego de rede externa", disse Jaume Duch, porta-voz do Parlamento Europeu.

"Este tráfego está relacionado a um evento de ataque DDOS [Distributed Denial of Service]. As equipes do Parlamento Europeu estão a trabalhar para resolver este problema o mais rápido possível", adiantou Jaume Duch.

Outra fonte europeia disse à Euronews que "estamos sob um ataque externo. O mais sofisticado da história recente".

"É claro que não podemos dizer a quem culpar, mas adotamos uma resolução hoje chamando a Rússia de Estado patrocinador do terrorismo", disse o funcionário europeu, sob condição de anonimato.