EUA. Tiroteio em supermercado faz sete mortos

Seis pessoas morreram esta terça-feira à noite num supermercado da cidade norte-americana de Chesapeake, no estado da Virginia, quando um homem abriu fogo dentro da loja, acabando depois por se suicidar.

A polícia foi alertada às 22h12 de terça-feira (3h12 de hoje em Lisboa), quando a loja ainda se encontrava aberta.

Cerca de 40 veículos de emergência foram mobilizados para o local, onde uma operação policial significativa esteve também destacada.

As autoridades estão a pedir às pessoas residentes na zona e aos familiares daquelas que possam ter estado no supermercado, na altura do ataque, para se dirigirem ao centro de convenções local.

Chesapeake é uma cidade com cerca de 250 mil habitantes e faz parte da área metropolitana de Virginia Beach e Norfolk.

