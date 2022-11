Declarar a Rússia patrocinadora do terrorismo é um "erro monumental", avisa Porfírio Silva

“Esta resolução, por exemplo, vem ressuscitar o tema da União Soviética. Isto é querer seguir uma estratégia política completamente diferente da estratégia política que sempre foi a da Europa, que é 'vamos resolver os nossos problemas pacificamente, não vamos fazer do processo político um processo de vingança'”, lembra o comentador.

No programa Casa Comum, da Renascença , Porfírio Silva defende que a resolução aprovada pela maioria dos eurodeputados constitui um estímulo ao discurso de vingança e baseia-se num conceito jurídico indefinido que se intromete na batalha política pela independência da Ucrânia.

O deputado socialista Porfírio Silva considera que o Parlamento Europeu cometeu um “erro monumental” ao declarar a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo.

Resolução tem “coisas abomináveis”

Avaliando a resolução do Parlamento Europeu mais em detalhe, Porfírio Silva diz que encontra “coisas absolutamente abomináveis”.

Exemplo disso, diz, é que, no limite o texto pressupõe a proibição da existência de associações de cidadãos russos em Portugal: “Não acho isto normal”, critica.

O deputado socialista diz ser necessário “fazer uma distinção muito clara entre o regime russo - que está neste momento e que espero que não seja eterno -, as extensões do regime russo e, depois, todas as pessoas russas, quer os opositores lá, quer os que existem pelo mundo, que não podem ser apanhados numa perspetiva de vingança histórica”.