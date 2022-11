Um morto e 33 feridos no funeral de "Nagrelha", lenda do kuduro angolano

Um jovem morreu e 33 pessoas ficaram feridas durante o funeral do músico angolano "Nagrelha", incluindo 16 polícias, dois dos quais esfaqueados com gravidade, segundo um balanço da polícia de Luanda. Em declarações à Lusa, o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel, adiantou que será um adolescente de 13 ou 14 anos, que morreu asfixiado durante o tumulto que teve lugar nas imediações do cemitério, tendo morrido a caminho do hospital. O funeral do músico Gelson Caio Mendes, mais conhecido como "Nagrelha", mobilizou milhares de pessoas que acorreram esta terça-feira de manhã ao cemitério da Santa Ana. "Face à tentativa de invasão do cemitério, as forças policiais foram obrigadas a dispersar a multidão desordeira", refere a polícia, num comunicado a que a Lusa teve acesso. Durante a operação de reposição da ordem pública registou-se a morte de um menor ainda por identificar, e ferimento em 16 efetivos da polícia, dos quais dois com gravidade (esfaqueados), e 17 cidadãos. Registaram-se também danos materiais, nomeadamente em quatro viaturas da polícia e cinco autocarros vandalizados, uma motorizada carbonizada e numa esquadra móvel, bem como o roubo de botijas de gás e grades de cerveja em quantidade não determinada. "Foram detidos 18 cidadãos suspeitos de práticas indecorosas", acrescentam as autoridades. O comunicado refere que se previa "uma moldura humana considerável" face à legião de fãs do kudurista, bem como a notícias veiculadas nas redes sociais que davam conta de incitação a práticas de desordem social, roubos e arruaças, pelo que foi definido um conjunto de medidas "com vista a anular todas as ameaças". "No entanto, quando eram 9h00 registou-se um número elevado de pessoas na Avenida Deolinda Rodrigues, durante o cortejo fúnebre que pretendiam aceder ao cemitério do Santana, o que levou à intervenção policial que dispersou a multidão com recurso a gás lacrimogéneo. Ainda sem dados oficiais da polícia, que mobilizou 800 agentes para acompanhar o cortejo e funeral, a Lusa testemunhou no local a caótica debandada, com pessoas desmaiadas e feridas, enquanto muitos outros perderam chinelos e sapatos quando tentavam fugir ao gás.

A manhã começou cedo, no Estádio da Cidadela onde se organizaram as cerimónias fúnebres de homenagem a Gelson Caio Mendes "Nagrelha", estrela maior do kuduro e do bairro Sambizanga, ídolo inspirador de muitos jovens angolanos que admiram a fama e o sucesso conquistado por um filho do “gueto”. Mas a grande mobilização a que se assistia já no Sambizanga, onde o “Estado-maior do kuduro” reuniu as tropas na noite anterior, fazia adivinhar que o dia a seguir seria complicado, o que levou as autoridades a fechar a Avenida Deolinda Rodrigues, um dos principais acessos à cidade, para libertar as imediações do cemitério que ficou reservado apenas para o funeral de “Nagrelha”. Pelas 9h30, uma multidão de angolanos, sobretudo jovens, avançavam já em direção ao cemitério, num cortejo colorido e agressivo, onde se entoavam cânticos e palavras de ordem, acompanhados dos disparos dos “rateres” dos milhares de motoqueiros que acompanhavam o desfile. Todos queriam despedir-se de “Naná”, o nome carinhoso como era conhecido “Nagrelha”, uns imitando o tom descolorado do cabelo, outros envergando uniformes militares honrando o seu “Estado-maior” e até houve quem passeasse nu pela multidão. “Tudo pelo kuduro”, como dizem. A morte chegou cedo para o artista de 36 anos que regressou a Luanda há poucos meses, depois de uma temporada para tratamento em Portugal, tendo ficado internado no antigo sanatório de Luanda, atual complexo hospitalar Cardeal Alexandre do Nascimento devido a um cancro no pulmão. Ainda no início deste ano, o kudurista, que participava regularmente nos comícios do MPLA organizados pelo anterior Presidente da República, José Eduardo dos Santos, falecido também este ano, dava uma polémica entrevista ao artista Flysquad, em que se zangou com o entrevistador quando este o questionou sobre “Zedu”, quem dizia ser o “pai” que o alimentou. Partiram com poucos meses de diferença, mas entre o pesar institucional do funeral de Estado de “Zedu” e a comoção da despedida do “Estado-maior” do kuduro, fez-se um mundo de distância. E os jovens, provenientes de todos os bairros periféricos de Luanda, a quem a colagem partidária de “Nagrelha” não incomodou, mostraram que o mundo deles é o maior, homenageando o artista com um cortejo fúnebre jamais visto em Luanda, segundo várias pessoas ouvidas pela Lusa. Ao desfilarem, muitos choravam o “filho do Zedu”, enquanto outros proclamavam “’Nagrelha’ Presidente. João Lourenço, deputado”, numa crítica implícita ao atual chefe de Estado.

Tudo correu bem, até toda a energia explosiva se transformar em caos junto ao cemitério onde a Lusa testemunhou o pânico da multidão que tenteava fugir às granadas de gás lacrimogéneo. Algumas pessoas relataram ter visto dois polícias mortos e são visíveis lojas e viaturas vandalizadas em vídeos que circulam nas redes sociais. A Lusa não conseguiu comprovar estas informações até ao momento, mas presenciou um motociclo da polícia queimado, bem como pneus incendiados. A Lusa tentou entrevistar alguns jovens que se refugiram numa bomba de gasolina nas proximidades do cemitério, entre as quais uma pessoa que disse ter visto uma mulher pisada pela turba, mas a entrevista foi interrompida quando as pessoas foram obrigadas a dispersar pela polícia de intervenção que irrompeu no local. Obama Lendário, do bairro Cacuaco, foi um dos que ficou, mostrando-se “muito sentido” com a morte do “Estado-maior do kudur”o e com o comportamento da população. “Atenção população, o “Nagrelha” não foi de confusão, nós somos do kuduro, o kuduro não é estrago. Pessoal, agradecia que celebrassem o dia de 22 de novembro de 2022, vamos respeitar a morte do nosso irmão. Como kudurista, apelo a outros colegas, fãs, sambizanguenses, cazenguenses, vianenses, (não) vamos nos comportar mal na morte do nosso irmão”, exortou, lamentando não ter conseguido chegar ao cemitério por causa da “confusão”.