Rússia ameaça reduzir gás que exporta para a Moldávia

A Gazprom ameaça a reduzir o gás que transita pela Ucrânia para a Moldávia a partir de dia 28 de novembro, se persistir a diferença entre o volume que exporta e o recebido por este país.

"Se o desequilíbrio se mantiver no gás que transita pela Ucrânia para os consumidores da Moldávia, no dia 28 de novembro, a partir das 10h00 (07h00 em Lisboa), a Gazprom começará a reduzir o bombeamento na estação de Sudzha", indicou o grupo russo de gás no Telegram.

A Gazprom denunciou ter detetado que parte do gás destinado aos consumidores da Moldávia, em conformidade com o acordo firmado com a companhia Moldovagaz, fica na Ucrânia.