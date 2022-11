Forças russas em "alerta máximo" após ataque de 'drones' na Crimeia

A península ucraniana da Crimeia, controlada pela Rússia, foi alvo esta terça-feira de um ataque de 'drones', com as forças russas a ficarem "em alerta máximo", informou o Kremlin.

"Houve um ataque com 'drones'", confirmou o governador da região administrativa de Sebastopol, na Crimeia, Mikhail Razvojayev, que explicou que as forças de defesa aérea estavam em estado de alerta e que já tinham abatido dois desses 'drones'.

Mikhail Razvozhayev acrescentou que nenhuma infraestrutura civil foi danificada e pediu aos habitantes para permanecerem calmos.

A frota russa do Mar Negro, baseada no porto de Sebastopol, na Crimeia, também foi atacada, por aquilo que as autoridades russas classificaram como um ataque "massivo" de 'drones'.