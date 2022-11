Festival Eurovisão da Canção muda sistema de voto

A União Europeia de Radiodifusão anunciou, esta terça-feira, alterações ao sistema de voto no Festival Eurovisão da Canção. A principal novidade é o facto de deixar de existir voto do júri nas meias-finais do concurso.

Em comunicado oficial, publicado no site do festival, a organização anunciou que, nas semifinais, os 20 países a apurar serão escolhidos exclusivamente a partir do voto popular.

No entanto, a final mantém a fórmula que combina as preferências do público e do júri, método realizado desde 2009.

Martin Österdahl, supervisor executivo do Festival Eurovisão da Canção, diz que este é mais um passo nos 67 anos de um concurso em "evolução constante", para que se mantenha "relevante e entusiasmante".

"Estas mudanças reconhecem a enorme popularidade do concurso ao dar mais valor aos espectadores do maior evento musical à escala mundial."

Precisamente devido à sua dimensão mundial, a partir da edição de 2023, em Liverpool (Reino Unido), também passará a existir votação online disponível para quem não for residente de um dos países em competição no Festival Eurovisão da Canção.