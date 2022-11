OMS apela a corredor humanitário na Ucrânia

O diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS) Europa pede a criação de um corredor humanitário na Ucrânia, porque o país enfrenta "o maior ataque aos cuidados de saúde em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial".

Preocupado com a chegada do inverno, Hans Kluge afirmou, esta segunda-feira, em conferência de imprensa realizada em Kiev, que já se registaram mais de 700 ataques a infraestruturas de Saúde, desde o início da invasão russa à Ucrânia.

"É uma violação da Lei Internacional e das regras de guerra", considerou.

A OMS refere que na Ucrânia, as maternidades precisam de incubadoras, os bancos de sangue precisam de frigoríficos e as camas de cuidados intensivos precisam de ventiladores, lembrando que todos estes equipamentos requerem energia - um bem cada vez mais escasso por causa dos recentes ataques russos às infraestruturas energéticas do país.

O diretor regional da Europa da OMS explicou que há centenas de milhares de famílias que "estão desesperadas para se manter aquecidas", recorrendo a métodos alternativos de aquecimento, como a queima de carvão ou madeira ou o recurso a geradores a diesel, o que "traz riscos à saúde, incluindo a exposição a substâncias tóxicas que são nocivas para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios ou cardiovasculares".