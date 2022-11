Marcelo envia condolências à Indonésia por sismo em Java

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje uma mensagem de condolências ao Presidente da Indonésia, Joko Widodo, pelosismo na ilha de Java que provocou dezenas de mortes.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "enviou uma mensagem de solidariedade e sentidas condolências ao Presidente da República da Indonésia, Joko Widodo, pelas numerosas vítimas registadas no sismo sentido hoje, 21 de novembro, em Java Ocidental, desejando a rápida recuperação de todos os feridos".

Foram contabilizados já mais de 50 mortos em consequência deste sismo que atingiu a região de Cianjur, na província de Java Ocidental, na ilha de Java, a uma profundidade de 10 quilómetros.

Deslizamentos de terra foram relatados em redor de Cianjur. Dezenas de edifícios ficaram danificados, incluindo um internato islâmico, um hospital e outras instalações públicas.

O sismo foi sentido fortemente na área metropolitana de Jacarta. Os arranha-céus da capital balançaram e alguns foram evacuados.

A Indonésia, país com mais de 270 milhões de pessoas, é frequentemente atingida por sismos, erupções vulcânicas e "tsunamis" devido à sua localização no chamado "Anel de Fogo do Pacífico".