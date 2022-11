Indonésia. Sismo causa mais de 50 mortos e 700 feridos

Um sismo com magnitude de 5.6 na escala de richter foi sentido na manhã desta segunda-feira na Indonésia. As informações dão conta que o número de vítimas mortais subiu.

"Há 56 mortos no hospital regional de Cianjur e cerca de 700 feridos. Muitos ficaram feridos por terem sido atingidos por edifícios desmoronados", disse o chefe da Agência Nacional de Mitigação de Catástrofes, Suharyanto.

O terramoto abalou a ilha principal de Java esta segunda-feira, danificando dezenas de edifícios e enviando residentes para as ruas da capital por segurança. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) disse que o sismo de magnitude 5,6 estava centrado na região de Cianjur na província de Java Ocidental, a cerca de 6 milhas de profundidade.

O sismo ocorreu às 13h21 (hora local, 6h21 em Lisboa) e que o epicentro foi em Cianjur, na província de Java ocidental, a cerca de 75 quilómetros de Jacarta.

Na capital, vários escritórios foram evacuados, como testemunhou a agência Reuters no local. Embora não haja alerta de tsunami, as autoridades continuam a pedir aos cidadãos que se mantenham no exterior, por receio que de haja réplicas.







[notícia atualizada às 11h00]