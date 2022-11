Covid-19. China regista primeiras mortes em seis meses de tolerância zero

A China acaba de anunciar as primeiras mortes por Covid-19 em seis meses, levando as autoridades a alertar que a capital está a enfrentar a situação mais severa desde o início da pandemia.

No dia anterior, o jornal China Daily tinha referido que o porta-voz do município alertara que a capital do país estava a enfrentar uma “situação de prevenção e controlo epidémico sinistra e complicada”.

Protestos contra restrições aumentam

As mortes surgem numa altura em que a "política de tolerância zero à Covid" da China desencadeia raros protestos, uma vez que milhões de pessoas têm estado isoladas e os cidadãos que testaram positivo foram colocados em quarentena forçada.

Em Pequim, as autoridades decretaram o isolamento da parte haidiana da cidade, o que levou ao encerramento de lojas, escolas e restaurantes e três milhões de pessoas foram obrigadas a ficar em casa.

Já quem viajar para a cidade terá de fazer teste nos primeiros três dias da estada e ficar em casa até que tenha luz verde para sair.

Atrasos no tratamento originam mortes



A China tem afirmado que a sua política de tolerância zero à Covid tem originado muito menos mortes por coronavírus do que no resto do mundo.