Segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo deve fortuna aos 50 maiores credores

A corretora de criptomoedas FTX deve aos 50 maiores credores quase 3,1 biliões de dólares (2,9 milhões de milhão de euros), de acordo com um processo judicial.

O colapso da segunda maior corretores de criptomoedas do mundo abalou a confiança no já conturbado mercado de criptomoedas.

Os pedidos anteriores de falência da FTX revelaram que mais de um milhão de pessoas e empresas poderiam ter de receber dinheiro após o colapso.

No sábado, a FTX disse que havia lançado uma revisão dos ativos globais e estava a preparar-se para a venda ou a reorganização de alguns negócios.

Não é claro quanto é que as pessoas que tinham fundos naquela empresa receberão de volta ao final do processo de falência, embora muitos especialistas tenham alertado que pode ser uma pequena fração do que investiram.