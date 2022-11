Donald Trump diz que não vaiu voltar ao Twitter

"O povo falou. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei [A voz do povo é a voz de Deus]," anunciou Musk no Twitter.

Antes das declarações de Trump, o novo dono do Twitter, Elon Musk, anunciou que repôs a conta do ex-presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump disse no sábado que não tinha interesse em regressar ao Twitter, mesmo depois de uma pequena maioria votar a favor da reintegração do ex-presidente dos EUA, que foi banido daquela rede social por incitar a violência, numa sondagem organizada pelo novo proprietário Elon Musk.

No início de Novembro, Musk disse que o Twitter "não permitirá" que aqueles que tenham sido retirados da rede social por violar as regras regressem à plataforma até que a empresa tenha um processo claro para o fazer.

De acordo com os resultados da sondagem, publicados por Musk, que recebeu 15.085.458 votos, 51,8% revelaram ser a favor do restabelecimento da conta de Trump, enquanto 48,2% votaram contra.

Musk, que comprou a rede social por 44 mil milhões de dólares (42,5 mil milhões de euros), também disse numa série de 'tweets' que "o conselho de moderação de conteúdo do Twitter vai integrar representantes com opiniões amplamente divergentes, o que incluirá, sem dúvida, a comunidade de direitos civis e grupos que combatem a violência alimentada pelo ódio".

Antes de adquirir a rede social, Musk disse que uma das pessoas que gostaria de receber no Twitter era o ex-presidente Donald Trump.

Musk anunciou no sábado o desbloqueio das contas do escritor Jordan Peterson, da comediante Kathy Griffin e do jornal conservador The Babylon Bee.

Os perfis de Peterson e do Babylon Bee foram bloqueados por publicarem conteúdo que desrespeitavam a comunidade transexual, enquanto o de Griffin foi removido por se fazer passar por Musk.