COP27. Os países concordam com um fundo de 'perdas e danos'

Depois de muitas horas a Cimeira do Clima, no Egito, chegou a acordo. Anúncio feito pelo Presidente Sameh Shoukry.

Shoukry divulgou que os países concordam com um fundo de 'perdas e danos' pelas mudanças climáticas sofridas pelos países mais vulneráveis.

As negociações na COP27 (Conferência das Partes do Convenção-Quadro das Alterações Climáticas) entre as várias delegações ainda não terminaram, o plenário fez uma pausa de 30 minutos a pedido da Suíça que não teve tempo para estudar o novo texto rascunho do acordo.





[em atualização]