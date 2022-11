A agência nuclear ucraniana acusou este domingo a Rússia de bombardear a central nuclear de Zaporijia, pouco depois de Moscovo ter acusado Kiev de atacar o local.

"Na manhã de 20 de novembro de 2022 [hoje], como resultado de numerosos bombardeamentos russos, pelo menos 12 ataques foram registados no local da central nuclear de Zaporizjia", afirma a Energoatom, operadora estatal das centrais nucleares da Ucrânia, citada pela AFP.

A Energoatom acusa os russos de "mais uma vez organizarem chantagem nuclear e colocarem o mundo inteiro em risco".

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, disse hoje que "fortes explosões" ocorreram na área da central nuclear de Zaporijia.

"A informação é extremamente perturbadora. As explosões ocorreram no local desta grande central nuclear, o que é totalmente inaceitável", advertiu Rafael Grossi em comunicado.

A Rússia acusou hoje as forças ucranianas de terem realizado novos bombardeamentos contra a central nuclear de Zaporijia, no sul da Ucrânia, garantindo que o nível de radiação permanece "em conformidade com a norma".

"O regime de Kiev não para as provocações para criar a ameaça de um desastre na central nuclear de Zaporijia", a maior da Europa e militarmente ocupada pela Rússia, afirmaram os militares russos em comunicado.