Nomeado procurador especial para investigar Donald Trump

O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, nomeou na sexta-feira um procurador especial para supervisionar as investigações que recaem sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que esta semana anunciou a sua candidatura nas eleições de 2024.

O escolhido para liderar as investigações é Jack Smith, um especialista em crimes de guerra. Trabalhou como procurador baseado em Haia, no Tribunal Especial para o Kosovo.

"Dados os acontecimentos recentes, incluindo o anúncio da candidatura do ex-presidente às próximas eleições presidenciais e a intenção do atual Presidente concorrer, decidi que é do interesse público nomear um procurador especial", disse Merrick Garland em conferência de imprensa.

O Departamento de Justiça descreveu Smith como um "independente registado", num esforço para neutralizar qualquer ataque de influência política.