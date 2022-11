Musk cria sondagem para readmitir Trump no Twitter

Às 16h00 deste sábado, quase 15 horas depois do início da votação, já mais de 11,5 milhões de pessoas tinham respondido, com 52,3% a quererem o regresso de Trump à rede social e 47,7% votarem “não”.

O novo dono do Twitter, Elon Musk, lançou uma sondagem na rede social em que pede aos utilizadores que votem sobre a reintegração ou não do ex-presidente dos EUA , Donald Trump, na plataforma.

O novo dono disse ser “fascinante” assistir a esta sondagem.

Donald Trump foi banido do Twitter pelo papel no ataque do ano passado ao Capitólio dos EUA por uma multidão que tentava anular os resultados das eleições de 2020.