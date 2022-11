COP27. Alcançado "potencial" acordo sobre fundo climático para países vulneráveis

Foi alcançado um princípio de acordo na COP27 (Conferência das Partes do Convenção-Quadro das Alterações Climáticas) para a criação de um fundo para compensar os países mais pobres que são vítimas de condições climáticas agravadas pela poluição de nações desenvolvidas.

A notícia foi avançada pelo ministro do Ambiente das Maldivas, Aminath Shauna, à Associated Press, referindo que existe “um acordo sobre perdas e danos”, que terá ainda de ser aprovado este sábado com o consentimento de todos os países.

A proposta chegou através do Egipto e ignora o pedido da Índia para reduzir gradualmente o petróleo e o gás natural, além do acordo do ano passado para afastar o mundo do carvão “ininterrupto”.

ignora o apelo da Índia para reduzir gradualmente o petróleo e o gás natural, além do acordo do ano passado para afastar o mundo do carvão “ininterrupto”.

De acordo com o rascunho da proposta de compensação, os países desenvolvidos seriam "instados" a contribuir para o fundo, que também recorreria a outras fontes públicas e privadas de dinheiro, como fundos internacionais instituições financeiras. Nas conversações, as nações mais pobres do mundo, que contribuíram pouco para as emissões históricas de gases que retêm o calor, foram unânimes em insistir em tal fundo.