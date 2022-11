"Khashoggi morreu outra vez hoje". EUA declaram imunidade do príncipe herdeiro saudita

O Departamento de Estado dos EUA determinou esta sexta-feira que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, líder de facto do reino sunita, tem imunidade e não pode ser julgado pelo homicídio do jornalista e dissidente Jamal Khashoggi.

O famoso crítico do regime foi assassinado no consulado saudita em Istambul em outubro de 2018.

Os serviços de informação norte-americanos acreditam que foi o príncipe bin Salman que ordenou o homicídio de Khashoggi, assim como a ONU.

Contudo, os advogados do Departamento de Estado consideram que o líder tem imunidade e não pode ser julgado por ter recentemente assumido o cargo de primeiro-ministro da Arábia Saudita.

Em causa está um processo judicial interposto pela noiva de Khashoggi, Hatice Cengiz, num tribunal civil dos EUA, para ver julgados os responsáveis pela morte do jornalista. O processo foi iniciado com o apoio do grupo de direitos humanos DAWN (Democracia para o Mundo Árabe Já), cofundado por Khashoggi.

Em reação ao dítame do Departamento de Estado norte-americano, Cengiz escreveu simplesmente no Twitter: "O Jamal morreu outra vez hoje."