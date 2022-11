Três condenados por ataque a avião da Malaysia Airlines na Ucrânia

Dois cidadãos russos e um ucraniano foram condenados à revelia e condenados a prisão perpétua no caso do voo MH17. Um quarto arguido foi absolvido.

Três homens foram condenados por envolvimento no caso do avião de passageiros que foi abatido na Ucrânia, em 2014, provocando a morte a 298 pessoas. A decisão foi tomada esta quinta-feira por um tribunal dos Países Baixos.

O juiz considera que se tratou de um ato deliberado, apesar de os três condenados pretenderem atingir um avião militar e não uma aeronave civil.

Os três condenados são Igor Girkin, líder militar separatista da autoproclamada República Popular de Donetsk; Sergei Dubinsky e Leonid Kharchenko.

Igor Girkin foi considerado culpado pela mobilização do míssil e de procurar ajuda russa, Sergei Dubinsky deu a ordem e acompanhou o transporte do sistema Buk de lançamento de mísseis e Leonid Kharchenko de operar o Buk e seguir as instruções de Dubinsky.

O ataque que abateu o avião da Malaysia Airlines foi um dos crimes com maior repercussão internacional na guerra civil ucraniana, antes da invasão russa, a 24 de fevereiro deste ano.