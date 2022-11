A Coreia do Norte disparou esta quinta-feira um míssil balístico em direção ao mar do Japão, horas depois de Pyongyang ameaçar dar uma resposta "mais feroz" às medidas dos EUA para a península.

"A Coreia do Norte lançou um míssil balístico desconhecido no mar Oriental (nome dado ao mar do Japão pelas duas Coreias)", disse, em comunicado, o Estado-Maior Conjunto sul-coreano.

O lançamento coincide com a visita do Presidente de Espanha, Pedro Sánchez, à vizinha Coreia do Sul e ocorre depois de o regime de Pyongyang ter disparado cerca de trinta mísseis, no início de novembro, em resposta aos exercícios aéreos conjuntos de Seul e Washington.