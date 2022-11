Presidente Xi repreende Trudeau em público por passar detalhes de reunião aos jornais

O Presidente chinês, Xi Jinping, repreendeu na quarta-feira o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, em frente às câmaras, na cimeira do G20, numa contenda pública incomum, que pode complicar ainda mais as relações bilaterais.

“Ir contar aos jornais sobre aquilo que falámos não é apropriado”, disse Xi a Justin Trudeau, de acordo com um vídeo registado pelos jornalistas em Bali, na Indonésia.

Xi referia-se a informações difundidas pela imprensa sobre uma conversa entre ambos. Órgãos de comunicação canadianos e internacionais, que citaram pessoas familiarizadas com o encontro, relataram que o primeiro-ministro canadiano expressou preocupações com a alegada interferência chinesa nas eleições do seu país.

“Além disso, não foi assim que a conversa aconteceu”, acrescentou Xi, acusando Trudeau de "falta de sinceridade".

As observações de Xi foram traduzidas para o inglês por um intérprete e captadas pelos jornalistas no local: