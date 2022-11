Míssil que caiu na Polónia. Rússia e países da NATO trocam argumentos sobre responsabilidades

“Apesar de não conhecermos todos os factos, uma coisa é certa. Esta tragédia não teria acontecido se não fosse a invasão desnecessária da Rússia à Ucrânia e os recentes ataques com mísseis contra as infraestruturas civis da Ucrânia”, disse Linda Thomas-Greenfield, defendendo que “a carta da ONU é clara. A Ucrânia tem todo o direito de se defender destes ataques. Defender a sua soberania e defender a sua integridade territorial.”

“Apoiamos uma investigação transparente para apurar os factos deste trágico incidente e estamos prontos a cooperar com o lado polaco de forma a contribuir para essa investigação. Tornou-se claro que a guerra de agressão russa contra a Ucrânia e que tem como base o uso de mísseis de forma regular, continua a ser a única origem da violência e do sofrimento humano na Ucrânia e em outros lugares. A embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield lembrou que a Ucrânia tem direito à sua defesa neste conflito”, disse Sergiy Kyslytsya, o embaixdor ucraniano.

Destaque ainda para as declarações do Presidente norte-americano produzidas no regresso após a viagem à Indonésia para a cimeira do G20.Questionado sobre as declarações do Presidente ucraniano de que o míssil ou misseis que caíram na Polónia não seriam de origem ucraniana, Joe Biden afirmou não ser essa a evidência

Entretanto, a Rússia convocou o embaixador polaco em Moscovo. O ministério dos Negócios Estrangeiros russo transmitiu o seu desagrado ao diplomata polaco pelo que diz ser o reforço de uma histeria antirrussa, na Polónia.